Três motéis de João Pessoa foram autuados pelo Procon

A equipe de fiscalização do Procon-PB informou na tarde desta quarta-feira (7) os resultados da Operação Cupido, que fiscalizou motéis e estabelecimentos do tipo em João Pessoa.

Durante vistoria realizada na terça-feira (6), os motéis Veraneio, Excalibur e Andorra foram autuados devido a irregularidades encontradas em produtos comercializados nos estabelecimentos.

Foram encontrados produtos como pão de forma, queijo ricota, chocolate, molhos, achocolatado, água, refrigerantes e cervejas fora do prazo de validade. Ao todo, foram encontradas 71 unidades de refrigerantes, 12 cervejas, 7 unidades de água, entre outros produtos, com prazo de validade vencida.

De acordo com a equipe técnica de fiscalização, as empresas foram autuadas por estarem em desacordo com Código de Defesa do Consumidor no tocante à segurança para o consumidor. “A Operação Cupido vai continuar durante esta semana até o Dia dos Namorados em outros municípios do Estado”, adiantou a superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana.

Os consumidores devem observar, ao solicitar serviços de consumação nesses estabelecimentos, o prazo de validade impresso nas embalagens antes de consumir os produtos, alerta o Procon-PB. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação ou denúncia de irregularidade pode ser feita pelo número 151.