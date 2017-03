Treineiros no Enem terão acesso às notas na próxima semana

Os treineiros – candidatos que ainda não concluíram o ensino médio – terão acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) à meia-noite de segunda-feira (20).

Para saber quanto tiraram nas provas os estudantes terão que acessar a Página do Participante.

Foto: Agência Brasil/ Arquivo

As notas do Enem dos demais candidatos foram divulgadas no dia 18 de janeiro.

Os treineiros, no entanto, têm o resultado divulgado depois para que não possam participar dos processos seletivos para vagas no ensino superior público, como Sistema de Seleção Unificada, e bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos.

As vagas no ensino superior são voltadas apenas aqueles que concluíram o ensino médio.

Na edição de 2016, foram 1.344.060 treineiros inscritos, o que representa 16% do total.

Se esses participantes tiverem feito a edição anterior, em sua página de resultados aparecerá a nota de 2015.

Esse grupo de candidatos representa 16% do total de inscritos no Enem 2016.

Ao todo, mais de 6,1 milhões de candidatos fizeram o Enem no ano passado.