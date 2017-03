TRE-PB julga improcedente ação do MPE movida contra Ricardo Coutinho

Nesta quinta-feira (16), o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) julgou improcedentes duas representações de autoria do Ministério Público Eleitoral contra o governador Ricardo Coutinho (PSB) e o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), por prática de conduta vedada nas Eleições de 2014.

O parecer do Ministério Público Eleitoral, autor das representações, na ação contra o governador restou pela improcedência da mesma.

Contra Ricardo Coutinho, a denúncia versava sobre ato da Gerente de Ensino da 13ª região do município de Princesa Isabel, que supostamente teria coagido prestadores de serviços para apoiarem a reeleição do governador do Estado.

Em desfavor de Cássio Cunha Lima, a denúncia era de que a secretária de Direitos Humanos do município de Mamanguape teria pedido votos para o candidato tucano, desequilibrando o pleito. A representação pedia aplicação de multa.

O juiz membro Breno Wanderley César Segundo relatou as ações representadas. Votando pela inocência das representações no que foi seguido à unanimidade pelos demais membros.