Trabalhadores protestam contra Reforma da Previdência, em João Pessoa

Milhares de trabalhadores rurais participaram nesta sexta-feira (17), da abertura do Uso do Parlatório, denominado Tota Agra, que foi instalado na frente da Assembleia Legislativa em 1973, mas até então, de pouquíssimo uso até mesmo pelos próprios deputados que fazem parte do Poder Legislativo.

A categoria lotou a Praça dos Três Poderes protestando contra a Reforma da Previdência.

Com a iniciativa do novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gervásio Maia (PSB), que através de um projeto, o Parlatório agora será de uso do povo devidamente representado pelas entidades de classes, para fazerem suas manifestações e protestos.

A primeira entidade a usar o Parlatório foi a Federação dos Trabalhadores da Agricultura da Paraíba (FETAG), que trouxe o tema da Reforma previdenciária para debater com os deputados.

Em entrevista à imprensa, o presidente disse que foi tomado pela emoção ao ver a efetiva participação dos trabalhadores e tem certeza que o uso do Parlatório vai virar moda, e todos vão querer usá-lo fazendo seus protestos e reivindicações.

“Meu coração bateu muito forte. Eu não imaginava que pudesse viver um momento desse, que vai ficar na minha história. Eu passava em frente à Casa e via esse equipamento tão bonito, tão imponente, mas, que ninguém prestava atenção, porque alguns achavam que ele só deveria ser usado apenas por políticos. Ele deve ser usado pelo povo, porque está apontado para a Praça dos Três Poderes onde acontecem os grandes movimentos em defesa do interesse da democracia”, disse.

Para a deputada Estela Bezerra (PSB), a classe brasileira precisa reagir ferozmente contra a reforma previdenciária e por isso que a retomada do Parlatório se faz importante neste momento, porque não é só um lugar da vez, mas, é o lugar da voz da organização da sociedade de civil que precisa ecoar até Brasília.