Trabalhadores em Educação paralisam atividades e fazem mobilizações nesta quarta

A coordenadora de formação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Paraíba (Sintep), Socorro Ramalho, falou em entrevista à Rádio Caturité AM nesta quarta-feira (15) sobre a paralisação nacional dos trabalhadores em Educação que acontece hoje e disse que os motivos envolvem a ausência de reajuste salarial, a falta de apreciação do PCCR, a falta de concessão de ascensão e a proposta de reforma da Previdência.

Foto: Paraibaonline

Socorro afirmou que a programação se inicia na manhã desta quarta-feira, em frente ao INSS localizado na rua João Lourenço Porto, Centro de Campina Grande.

Ela disse ainda que uma caravana vai ser organizada para levar os trabalhadores para a Assembleia Legislativa no turno da tarde.

– Todos os trabalhadores em Educação, não só os professores, estão parando hoje e não apenas pelas razões estaduais. Essa greve é nacional e fundamentalmente contra a reforma da Previdência. Não podemos deixar que esse direito que nós conquistamos a duras penas seja usurpado – enfatizou.

Segundo a coordenadora, a categoria deve se reunir nesta quinta-feira (16) na sede do Sintep em Campina Grande para discutir sobre a reforma do ensino médio, que já foi sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Ramalho disse ainda que, na sexta-feira (17), uma atividade vai ser realizada na Praça da Bandeira, no turno da tarde.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.