Ton Oliveira abre show e diz se emocionar a cada apresentação no Parque do Povo

foto: Codecom/CG

O cantor Ton Oliveira abriu nesta sexta-feira, 09, a noite de grandes shows no palco principal do Parque do Povo. Antes de sua apresentação, o paraibano Ton Oliveira conversou com a imprensa e disse sempre se emocionar a cada apresentação realizada dentro d’O Maior São João do Mundo.

“Já foram aproximadamente 30 apresentações no palco do Quartel General do Forró. Mas sempre me emociono todas as vezes que subo no palco para as apresentações”, declarou o cantor que está com 26 anos de carreira.

Segundo Ton Oliveira, cantar em Campina Grande, no palco d’O Maior São João do Mundo, sempre remete a uma nova emoção.

“Dá àquele friozinho na barriga sim. É sempre como se fosse a primeira vez”, ressaltou.

Veja matéria completa aqui