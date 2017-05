TJPB recebe visita de alunos de duas faculdades de Direito

Foto: Ascom

Alunos de duas instituições de ensino superior, num total de 30 estudantes do curso de Direito da Faculdade Internacional da Paraíba e do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), participaram do projeto Conhecendo o Judiciário, nesta segunda-feira (22).

Os estudantes do primeiro e terceiro períodos do curso tiraram dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário com o desembargador Leandro dos Santos, idealizador e coordenador do projeto.

Além da visita ao Tribunal Pleno, os universitários tiveram a oportunidade de conhecer as Câmaras Cíveis e Criminal do Tribunal de Justiça, e o Salão Nobre.

O professor da disciplina de Introdução às Carreiras Jurídicas da FPB, Antônio Toscano, explicou que já trouxe duas turmas para visitar o Tribunal, através do Conhecendo o Judiciário.

“A gente tem o intuito de mostrar para o aluno as várias vertentes que ele pode seguir após o bacharelado em Direito, e uma dessas visitas a gente faz aqui no TJPB”, informou o docente.