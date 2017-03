TJPB participa da campanha “Síndrome de Down tem Diretriz”, em JP

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás Pereira de Brito Filho, participou, na manhã desta terça-feira (21), do Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrado com a realização da campanha “Síndrome de Down tem Diretriz”.

A campanha faz parte do Movimento Down, através de seus ativadores na Paraíba, o Instituto Primeiro Olhar, tendo como uma das coordenadoras e sócia fundadora, a juíza Israela Cláudia da Silva Pontes.

A solenidade de lançamento da campanha aconteceu na Sala de Sessões do Pleno do TJPB e contou com a participação do idealizador do Instituto Primeiro Olhar, o médico Eduardo Borges da Fonseca, da primeira-dama do Município de João Pessoa, Maísa Cartaxo, de magistrados, servidores, do deputado Raniery Paulino, vereadores da Capital, portadores da Síndrome de Down e seus familiares.

A magistrada Israela Pontes ressaltou a importância da iniciativa.

“A campanha tem como principal objetivo as diretrizes de atenção da saúde. Queremos divulgar para o máximo de público possível, principalmente o da área judiciária. Nós que somos do instituto acompanhamos as família com bebês com a síndrome de down, principalmente na primeira infância, e observamos com atenção a saúde e o desenvolvimento da criança para que tenham um aprendizado muito eficaz”, destacou.

Já para o presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito, o envolvimento não é só do Judiciário, mas de toda sociedade.

“Eles podem ter um tratamento diferenciado no sentido de ser uma pessoa adaptada à sociedade, isso também serve como esclarecimento que vai melhorar a qualidade de vida do portador da Síndrome de Down”, ressaltou o Chefe do Judiciário paraibano.

Dia Internacional – No dia 21 de março é comemorado o dia Internacional da Síndrome de Down, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão dos portadores de Down na sociedade.