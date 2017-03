TJPB nega apelo a assaltantes de lanchonete em João Pessoa

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (16) negou, à unanimidade, provimento aos recursos de apelação impetrados em favor de Manoel Afonso da Silva Filho e Luanderson de Lima Santiago de Souza.

Os apelantes foram condenados pela prática de crimes contra o patrimônio, roubo duplamente majorado, arma de fogo e concurso de pessoas, por terem realizados um assalto ao “Açaí da Praia”, localizado na avenida João Maurício, em Tambaú.

O relator do processo de nº 0009286-65.2013.815.2002 , da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital é o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

De acordo com os autos, o fato criminoso aconteceu no dia 07 de agosto de 2014, quando quatro indivíduos armados adentraram na lanchonete e anunciaram o assalto e fizeram um “arrastão” nos clientes no local, subtraindo aparelhos celulares e diversos outros pertences das vítimas.

Inconformados com a sentença condenatória, a defesa dos acusados apela alegando insuficiência de provas e que as mesmas não autorizam uma condenação e, por fim, pugna pela reforma da sentença e a absolvição dos apelantes.

O relator do processo, ao proferir o voto, assegura que não haver dúvidas de que os apelantes tiveram participação no evento criminoso.

“As provas de materialidade e autoria do ilícito , por sua vez, emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e ratificadas em juízo!”, ressaltou.