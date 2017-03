TJPB indica juíza para membro efetivo do TRE

Foto: Ascom

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão administrativa realizada na tarde desta quarta-feira (15), escolheu, por maioria de votos, o nome da juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá para preenchimento de vaga no cargo de membro Efetivo, na categoria Juiz de Direito, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

A magistrada, que é titular da Vara de Entorpecentes da Capital, vai substituir o juiz Ricardo da Costa Freitas , em face do término do biênio do magistrado, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2017.

Integram a Corte Eleitoral, na categoria de Juiz de Direito, como membro efetivo, o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior e, como membros substitutos, os magistrados Gustavo Leite Urquiza e José Célio de Lacerda Sá.

A indicação da juíza Michelini Jatobá atende a recomendação da presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Maria das Graças Morais Guedes.