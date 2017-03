TJPB conclui mais uma fase da campanha Justiça Pela Paz

Foto: Ascom

Com 76 audiências realizadas e 61 sentenças proferidas, a Vara de Violência Doméstica contra a Mulher de Campina Grande finalizou os trabalhos, nesta sexta-feira (10), de mais uma etapa da campanha nacional “Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa”, iniciada na última segunda-feira (6).

O evento foi idealizado pela presidente do Supremo Tribunal federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e teve por objetivo a agilização dos julgamentos dos processos relacionados à violência contra a mulher.

Esta foi a 7ª edição da campanha, desde que foi iniciada, conforme explicou a juíza Renata Barros de Assunção Paiva, titular da Vara de Violência Doméstica de Campina Grande e coordenadora do evento na comarca.

“Campina Grande integra a campanha desde seu início, participando das ações que ocorrem três vezes por ano, em datas que marcam o enfrentamento à violência contra as mulheres: segunda semana de março (dia da mulher – 08/03); segunda semana de agosto (aniversário da Lei Maria da Penha – 07/08); e última semana de novembro (dia internacional da não violência contra as mulheres – 25/11)”, disse a magistrada.

Durante a semana, os trabalhos foram realizados em três salas e dirigidos pelos juízes Hugo Gomes Zaher, Francilene Lucena de Melo Jordão, Falkandre de Sousa Queiroz e Alex Muniz Barreto, além da magistrada titular da unidade.

Além das audiências, houve também atendimentos e dinâmicas por parte da equipe multidisciplinar do Juizado, que também participou de eventos realizados pela Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana, em Campina Grande, no dia 10 de março.

A magistrada informou ainda que a vara especializada de campina Grande foi criada em outubro de 2011, e atualmente conta com mais de 2.600 processos, dentre eles ações penais, inquéritos policiais, medidas protetivas, prisões em flagrante e preventivas.