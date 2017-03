Titular da Cultura opina sobre candidatura de Romero para governador. Veja vídeo

O atual secretário de Cultura de Campina Grande, Joia Germano, concedeu entrevista ao PARAIBAONLINE ressaltando as primeiras ações da secretaria, informando que a prioridade no momento é reunir a equipe de técnicos para avaliar os projetos e requerimentos inerentes à pasta, assim avaliando quais os projetos vão ter continuidade ou serão implementados.

Foto: Paraibaonline

Referindo-se ao Sistema Nacional de Cultura, Joia explicou que após a decisão de quais os projetos vão ser ativados em 2017, ele vai lançar esforços para angariar fontes de financiamento para as ações de cultura no município, com financiamento inclusive do Ministério da Cultura.

Ao ser questionado sobre uma possível candidatura do atual prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, para governador da Paraíba, em 2018, o vereador licenciado disse que apoia a decisão tomada pelo gestor, ressaltando as melhorias que o tucano realizou à frente da administração da cidade.

– Romero vem fazendo uma administração totalmente diferenciada em Campina Grande. A cidade cresceu nestes quatro anos, mesmo com a crise hídrica. Agora com este problema resolvido, a cidade vai crescer ainda mais – destacou Joia.

Para ele, a administração de Romero foi ousada e mostrou como é possível gerir um município, realizando obras de infraestrutura, mesmo em tempos de crise.

– A Paraíba precisa de um governador autêntico, humilde, trabalhador, de um homem que tenha um compromisso com a Paraíba, e Romero Rodrigues é tudo isso – finalizou o vereador.