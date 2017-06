Tite convoca seleção com novidades para jogos contra Uruguai e Paraguai

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocou na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, 23 nomes para os jogos contra Uruguai e Paraguai, nos dias 23 e 28 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018.

Foto: Divulgação

As novidades na lista do treinador foram o goleiro Ederson, do Benfica, o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Diego Souza, do Sport, que foi o escolhido para substituir o lesionado Gabriel Jesus no ataque da equipe.

O clássico contra os uruguaios está marcado para o próximo dia 23, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Já o duelo com o Paraguai acontecerá em 28 de março, às 21h45, na arena do Corinthians.

Veja a lista completa de convocados aqui.