Tibério sobre presença em Orçamento: “Não há nenhum tipo de constrangimento”

foto: Paraibaonline

O vereador Tibério Limeira (PSB) comentou sobre suas idas às plenárias do Orçamento Participativo de João Pessoa e destacou que os eventos são de cunho administrativo e não comícios. Ele afirmou que não se sente constrangido ao participar de um evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, a qual faz oposição, pois o que mais importa são as reivindicações da população pessoense.

– Não há nenhum tipo de constrangimento. É importante diferenciar as plenárias do Orçamento Participativo de um evento do prefeito Luciano Cartaxo. Não estou indo em um comício, estou indo em uma plenária onde a gente está participando de um processo de democracia popular – reforçou

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.