Tesoureiro do PMDB/PB: “Vamos discutir as divergências e chegar a um entendimento”

O tesoureiro do PMDB/PB, Antônio Sousa, comentou sobre a reunião da legenda que acontece na próxima segunda-feira, 27, às 9h30, e disse sua expectativa é de que todas as querelas sejam resolvidas em conversa entre os membros.

Ele destacou que defende a unidade do partido e disse que acredita que tudo vai ser ajustado após a reunião.

Foto: Paraibaonline

– Vamos primeiro discutir sobre os encontros regionais, ajustar o que tiver de diferente e tocar o partido para frente. Vamos discutir as divergências e chegar a um entendimento. O interesse do partido é de que o partido se mantenha unido – frisou.

Antônio ainda afirmou que o presidente estadual da legenda, o senador José Maranhão (PMDB), já conversou com o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) e com o senador Raimundo Lira (PMDB) e destacou que algumas questões já foram dissipadas.

*As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.