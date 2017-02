Terrorismo frustra ida de 1,5 milhão de turistas a Paris em 2016

Cerca de 1,5 milhão de turistas deixaram de ir a Paris em 2016 devido à ameaça terrorista, mostra relatório publicado nesta terça-feira (21) pelo Comitê de Turismo da Ile-de-France, a região onde fica a capital francesa.

Os atentados de 2015 em Paris assustaram os turistas, especialmente os estrangeiros. Os hotéis registraram queda total de 9% em suas reservas de visitantes em 2016 em relação a 2015.

A baixa mais significativa está entre os turistas chineses: quase 270 mil deixaram de visitar Paris – uma diminuição de 21,5%.

No entanto, no setor hoteleiro os japoneses são os principais responsáveis pelos prejuízos: eles fizeram 225 mil reservas a menos em 2016, o que corresponde a uma queda de 41,2%.

Entre os visitantes europeus, foram os russos os que mais deixaram de ir à capital francesa. Paris recebeu cerca de 65 mil visitantes da Rússia em 2016, uma diminuição de 27,6%. Depois deles, estão os italianos (-26,1%), espanhóis (-9,9%) e britânicos (-8,6%).

Os monumentos e centros culturais também sofreram com os atentados. A Torre Montparnasse, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre, d’Orsay, além do Castelo de Versalhes e a Disneylândia registraram diminuições importantes no número de visitas.

O único dos grandes centros culturais a registrar aumento foi o Pompidou, que teve alta de 9% na frequência de turistas.

Segundo Comitê de Turismo da Ile-de-France, o setor registrou perda total de € 1,3 bilhão em 2016. A instituição reconhece que esperava que os números fossem ainda piores.

O comitê também destaca um aumento de 12,5% no número de turistas que foram a Paris em novembro e dezembro de 2016, em relação a 2015.

Cerca de 581 mil visitantes foram à capital francesa atraídos pela programação de fim de ano, Natal e Ano Novo.

Para recuperar o setor em 2017, as autoridades francesas se mobilizam.

A presidente da região da da Ile-de-France, Valérie Pécresse, garante que não poupa esforços para atrair mais turistas este ano, investindo na segurança, na qualidade do acolhimento e em campanhas de informação.

Apesar da ameaça terrorista, a França continua sendo o primeiro destino turístico no mundo. No total, cerca de 83 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país no ano passado, ou seja, 2 milhões a menos que o recorde registrado em 2015.

