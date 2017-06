“Temos que dar as mãos e resolver o problema”, diz secretário

O secretário de Segurança e Defesa Social do Estado, Cláudio Lima, participou de uma reunião no Ministério Público da Paraíba, nessa quarta-feira, 08, para discutir a situação do Lar do Garoto que, em menos de uma semana, registrou duas fugas e uma rebelião com sete mortes.

Segundo Cláudio, a situação do Lar do Garoto é um problema que cabe uma solução conjunta.

– Isso cabe a todos nós. Cabe uma solução de Estado com todos os seus órgãos, poder Judiciário, Ministério Público. Nesse momento temos que dar as mãos e resolver o problema. A partir do diagnóstico, temos desenvolver ações e focar na solução. A primeira medida, na minha visão, é identificar as falhas e partir para um plano de ação – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quinta-feira, 08.