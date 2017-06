Temer vasculha vida de ministro do Supremo que julga seus processos

Foto: Marcos Corrêa/PR

Fiel à máxima de que a melhor defesa é o ataque, o o governo Michel Temer (PMDB) decidiu mirar na Operação Lava-Jato.

Conforme a revista Veja, um dos alvos da artilharia é o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com um auxiliar do presidente, que pediu para se manter no anonimato porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto, o governo acionou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o serviço secreto, para bisbilhotar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava-Jato.

O pecado de Fachin, aos olhos do governo, foi ter homologado a explosiva delação do dono da JBS, Joesley Batista, que disparou um potente petardo contra o governo Temer.

A investigação da Abin, que está em curso há alguns dias, já teria encontrado indícios de que Fachin voou no jatinho da JBS.

* fonte: veja.com