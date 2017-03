Temer: “O povo foi o maior responsável pela conclusão da transposição”

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), em visita ao Complexo Aluízio Campos em Campina Grande, falou sobre a chegada da transposição à Paraíba e destacou que a obra pertence ao povo brasileiro e ao povo paraibano.

Ele afirmou que “o povo foi o maior responsável pela contribuição para a conclusão da obra”, pagando impostos e permitindo que os investimentos fossem feitos.

– A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Vocês, que pagaram impostos ao longo do tempo. Vocês quem permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra, que vai, cada vez mais, ser festejada – declarou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.