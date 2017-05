Temer: Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento

O presidente Michel Temer (PMDB) concedeu ontem uma longa entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Vale a pena pinçar alguns trechos. É o que segue.

Se virar réu…

… (se afasta do cargo?) “Não, porque eu sou chefe do Executivo. Os ministros são agentes do Executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente não será a linha de corte para o presidente.

Dono da JBS

“Conheço o Joesley (Batista) de antes desse episódio. Sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências.

Relato da…

… (compra de juízes) “Confesso que não levei essa bobagem em conta. O objetivo central da conversa não era esse.

Contato

“Houve um dia que ele (Joesley) me pegou, conseguiu o meu telefone, e eu fiquei sem graça de não atendê-lo.

Como é?

“Eu nem sabia que ele (Joesley) estava sendo investigado”.

O detalhe

O dono da Friboi foi o alvo de três fases da Operação Lava Jato: ´Sepsis´, ´Cui Bono?´e ´Greenfield´.

Segue a entrevista.

Deputado flagrado

(recebendo uma mala de dinheiro – Rodrigo Rocha Loures) “Ele é um homem, coitado, ele é de boa índole, de muito boa índole. Eu o conheci como deputado, depois foi para o meu gabinete na Vice-Presidência, depois me acompanhou na Presidência, mas um homem de muito boa índole.

Inflexível

“Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque, se eu renuncio, é uma declaração de culpa.

Espelho

“Ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento.

Debandada

“O PSB eu não perdi agora, foi antes, em razão da Previdência. No PPS, o Roberto Freire veio me explicar que tinha dificuldades. Eu agradeci, mas o Raul Jungmann, que é do PPS, está conosco.

Fôlego

“Eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas com a votação de matérias importantes.

Resistência

“Criou-se um clima de que vai ser um desastre, de que o Temer está perdido. Eu não estou perdido.

Cassação no TSE

“(Se ocorrer) Usarei os meios que a legislação me autoriza a usar (recurso ao Supremo). Agora, evidentemente que, se um dia, houver uma decisão transitada e julgada eu sou o primeiro a obedecer.

Pedido da OAB

(de impeachment) “Lamento pelos colegas advogados. Eu já fui muito saudado, recebi homenagens da OAB. Tem uma certa surpresa minha, porque eles que me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira.

Apoio

“Todos os partidos vêm dizer que estão comigo. É natural que, entre os deputados… Com aquele bombardeio, né? Há uma emissora de televisão (Rede Globo) que fica o dia inteiro bombardeando”.

Atropelou…

Noutro trecho da entrevista, Temer relata que Joesley “é um grande empresário. Quando tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da (Operação) Carne Fraca”.

… O calendário

Acontece que a referida operação da PF foi deflagrada 10 dias após a data da conversa entre Temer e Joesley.

