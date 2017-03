Temer espera concluir transposição até o fim de seu mandato

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Ao inaugurar o Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco, o presidente Michel Temer disse que espera concluir as obras ainda durante o seu mandato e que a Região Nordeste tem recebido muita atenção do governo federal.

Em discurso na cidade paraibana de Monteiro, a primeira do estado a receber as águas do rio, Temer disse que sempre se emociona quando visita o empreendimento, “menos como governante e mais como brasileiro”. O presidente voltou a dizer que a paternidade do projeto de transposição é do povo.

“Agora, com a transposição e com a complementação [do projeto], espero que, ao final deste mais um ano e oito meses de governo, eu possa vir aqui e dizer que toda a Paraíba está irrigada, inundada de água. Quem sabe até uma ou outra enchentezinha. Espero exatamente isso”, disse na solenidade.

Mais cedo, Temer participou, em Sertânia (PE), do acionamento da comporta que libera as águas do Eixo Leste para a Paraíba. Ontem (9), o governo informou que o Eixo Norte, com mais de 90% das obras concluídas, deve ficar pronto até o fim deste ano.

Sem citar nomes, Temer disse que as autoridades presentes ao evento acertaram ao falar de seus antecessores.

“Esta é uma obra pensada desde o tempo do Império e executada nos últimos governos, por isso que eles, com a delicadeza e a civilidade que devem presidir as relações políticas, disseram que quem terminou a obra foi o Temer, mas isto passou por vários governos. Vários governos que merecem o aplauso de todos”, afirmou.

De acordo com Temer, as águas do São Francisco trarão “vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca”. O presidente ainda disse que os ministros vão trabalhar com as bancadas da Paraíba na aplicação de mais recursos para atender a demandas do estado.