Temer e família usaram aviões da JBS para viagens privadas

O dono da JBS (Friboi), Joesley Batista, entregou à Procuradoria-Geral da República um diário de voo de seu jatinho com informações sobre viagens do presidente Michel Temer.

O fato foi revelado pelo site O Antagonista.

De acordo com os documentos do Learjet PR-JBS, entregues pelo acionista do grupo J&F, Temer teria viajado com a mulher, Marcela, em 2011, em pelo menos duas oportunidades – na época, o peemedebista era vice de Dilma Rousseff.

Uma das viagens do casal relatadas no diário foi entre Comandatuba, na Bahia, e São Paulo.

A outra foi para Porto Alegre. No diário de bordo consta a anotação “Família sr. Michel Temer”.

O empresário, conforme o jornal O Estado de São Paulo, entregou as informações sobre os voos para reforçar sua versão apresentada no acordo de colaboração premiada de que mantinha “estreita relação” com Temer.

*fontes: O Antagonista e Estadão