Temer destaca a emoção de Raimundo Lira com a chegada das águas da transposição

O presidente da República, Michel Temer, disse nesta sexta-feira (10) que o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) não conseguiu esconder a emoção ao falar da chegada das águas da transposição à Paraíba. Foi durante discurso em Campina Grande, quando o presidente falou para os campinenses, numa solenidade realizada no Complexo Aluísio Campos.

Segundo Temer, Lira chegou a se emocionar, no início da manhã, antes do embarque para Campina Grande, ao comentar com o presidente sobre este dia tão especial, que marca a chegada das águas da transposição em solo paraibano.

O senador acompanha Michel Temer na viagem à Paraíba, a exemplo de outros membros da bancada paraibana no Congresso Nacional.

Esta semana, Lira foi à tribuna do Senado para destacar este momento histórico da chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro e falar da importância da obra para os paraibanos.

“É um momento de muita alegria e muito congraçamento”, pontuou.

Ele lembrou que, após Monteiro, as águas seguirão para a cidade de Camalaú e depois para Boqueirão, que vai abastecer Campina Grande dentro de aproximadamente 45 dias.

O senador fez questão de registrar que a transposição teve início no governo do ex-presidente Lula; continuou no da ex-presidente Dilma e está sendo concluída no governo do presidente Michel Temer, “num esforço de parlamentares dos quatro estados beneficiados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará”.