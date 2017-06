Temer cogita ´intervenção´ no comando da Procuradoria

Foto: Beto Barata/PR

Em atrito com o Ministério Público Federal, o presidente Michel Temer vai analisar outras opções para a escolha do sucessor de Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República, além da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, informa neste domingo o jornal O Estado de São Paulo.

Caso isso aconteça, o presidente vai romper com uma tradição de indicar o nome mais votado pelos procuradores entre três apresentados pela entidade (ele não é obrigado pela lei a seguir a sugestão da entidade).

A disputa ganhou atenção especial desde que Ministério Público Federal e o Planalto entraram em rota de colisão.

Oito subprocuradores se inscreveram para concorrer na eleição interna organizada pela ANPR. Todos defendem a continuidade da Lava Jato. A votação será no fim deste mês, ainda conforme o jornal.