Temer anuncia prazo para conclusão das obras do Eixo Norte da transposição

No dia em que visita os estados da Paraíba e Pernambuco para inaugurar oficialmente as obras do Eixo Leste da transposição do rio São Francisco, o presidente Michel Temer anunciou, através de vídeo, quando devem ser concluídas as obras de outro eixo da obra, o Norte, que também vai beneficiar a Paraíba, levando água para a região do Sertão.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

“Ao mesmo tempo que nós fazemos esta inauguração agora, o fato é que mais adiante, talvez em dezembro deste ano ou quando muito em janeiro do ano que vem, nós vamos inaugurar o Eixo Norte, que leva água a outras áreas, outros estados do Nordeste”, afirmou Temer, em vídeo divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Palácio do Planalto por ocasião da inauguração do Eixo Leste.

Além da Paraíba, as obras do Eixo Norte também vão beneficiar os estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

AGENDA

O presidente Michel Temer inicia sua agenda desta sexta-feira (10) no Nordeste em Campina Grande. Na cidade, ele visita o Complexo Aluízio Campos, onde em parceria com a Prefeitura de Campina Grande o governo federal está construindo 4,1 mil casas populares.

Em seguida, Temer vai ao município pernambucano de Sertânia, onde visita as obras da transposição do rio São Francisco.

O último compromisso no Nordeste será no município paraibano de Monteiro, onde o presidente inaugura oficialmente as obras do Eixo Leste da transposição na Paraíba.