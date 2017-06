Telecentro da Vila Cabral de Santa Terezinha realiza aula inaugural

fotos: Codecom/CG

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador Nelson Gomes, esteve presente na noite desta sexta-feira, 09, durante a aula inaugural de mais um Telecentro. Desta vez, na Vila Cabral de Santa Terezinha.

O evento marcou o início dos cursos de informática básica e avançada, voltados para jovens e para o pessoal da melhor idade. Os alunos receberam um kit escolar contendo uma camisa, caneta, caderno e uma apostila técnica referente aos cursos citados.

“Este é mais um Telecentro que nos empenhamos para reiniciar cursos profissionalizantes para grupo de jovens e da melhor idade. Aos poucos, estamos nos esforçando para capacitar cada vez mais os jovens, adultos e grupos da melhor idade, com o objetivo de oferecermos um futuro melhor para estas pessoas. Nosso trabalho tem sido galgado no sentido de ajudar, cada vez mais, quem precisa e não tem condições de pagar por um curso de informática. Continuaremos formando estas pessoas para garantir um futuro melhor”, destacou Nelson Gomes.

A gerente de Formação Continuada e Incentivos da AMDE, Lucimar Maria de Melo, informou que as aulas para os grupos de jovens, adultos e da melhor idade terão início na próxima terça-feira, 13.

“Ontem demos início às duas turmas no Telecentro de Bodocongó e no Telecentro da Vila Cabral de Santa Terezinha, mais uma turma será iniciada. Nossa preocupação é levar para estas pessoas uma formação que possa vir ajuda-los a se profissionalizar e, ao mesmo tempo, ofertar um futuro de esperanças”, pontuou Lucimar.

Lucimar acrescentou ainda que o curso, voltado à Melhor Idade, foi formatado por técnicos da AMDE e pelos instrutores de Informática dos Telecentros.

Trata-se de um estudo específico, onde estão sendo consideradas as necessidades básicas desta categoria, no uso da tecnologia, facilitando a comunicação dos mesmos com a família e com a sociedade. “É uma maneira que encontramos de tornar suas vidas mais felizes e integradas com o mundo”, explicou a gerente.

A ementa para o curso da Melhor Idade possui, inclusive, pontos que alertam sobre os cuidados com as redes sociais de maneira generalizada.

“Hoje em dia somos obrigados a estar atentos, não apenas com as possibilidades relevantes que a tecnologia nos proporciona mas, principalmente, com os riscos que estas ferramentas oferecem e precisamos criar uma maneira de poder ensinar aos idosos as medidas precavidas que todos devem ter para evitar danos futuros”, pontuou Lucimar.

Os Telecentros comunitários são espaços públicos, providos de computadores conectados à internet em banda larga. No local são realizadas atividades, por meio do uso das tecnologias da informação e comunicação, com o objetivo de promover a inclusão digital e social das comunidades. O principal objetivo dos Telecentros é promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.