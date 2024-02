A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), está com inscrições abertas para o curso de Letramento Digital para a Melhor Idade. O curso é gratuito e tem como objetivo promover a inclusão digital de pessoas da melhor idade, proporcionando-lhes autonomia e familiaridade com as ferramentas digitais.

Com duração média de dois meses, o curso abordará temas como: Noções básicas de informática; uso do computador, internet e ferramentas digitais; navegação na internet, redes sociais, segurança online e Aplicativos: uso de aplicativos e Gov.br

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Laryssa Almeida, ressaltou a importância desses cursos para a população. “Proporcionar aos alunos da melhor idade a possibilidade de utilização das ferramentas tecnológicas é, acima de tudo, ajudar a população a evoluir. Estamos comprometidos em oferecer oportunidades de aprendizado que impactem positivamente a vida das pessoas”, destacou.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial ou online, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPsZM6S6opbST3l6PZBnPX977tb7xHQ7KyqfB1G2PEIoBEw/viewform?pli=1. E de forma presencial na sede da SECTI, localizada no Museu Vivo da Ciência, na avenida Santa Clara, próximo ao Açude Novo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h.

A SECTI também disponibiliza o contato (WhatsApp) para esclarecer dúvidas da população: (83) 98831-4447.