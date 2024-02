Faculdade Senai abre inscrições para curso de criação de anúncios para Instagram e Facebook

Um anúncio criativo, além de aumentar a visibilidade do negócio, ajuda a fortalecer a marca, e quando se trata da internet, o tráfego pago é uma ferramenta essencial nesse processo, porque consegue atrair o público interessado pelo produto ou serviço de determinada empresa.

Para ajudar empreendedores, a melhorarem a visibilidade da sua marca nas redes sociais, a Faculdade SENAI da Paraíba vai oferecer, em Campina Grande, o curso “Tráfego Pago – Como fazer anúncios para Instagram e Facebook”.

Com carga horária de 16h, as aulas acontecerão aos sábados (02 e 09/03), das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Faculdade, no bairro da Prata, e serão ministradas pelo professor, Fábio Bandeira de Mello.

O conteúdo programático do curso abordará desde os mitos que envolvem o tráfego pago, e os anúncios em redes sociais, como fazer o planejamento de uma campanha, objetivos, valores e o público-alvo, e por fim, a forma correta e eficiente de gerenciar os anúncios da Meta e suas etapas.

Fábio Bandeira de Mello, é autor do livro “7 lições de negócios de la casa de papel”, palestrante, professor de pós-graduação em Empreendedorismo, Marketing e Comunicação de diversas instituições de ensino, chief Marketing Officer da Up Branding Marketing Digital, facilitador do Programa Marketing Digital do Sebrae e atuou como diretor de Assinaturas do Administradores.com por nove anos.

Para preencher o formulário de inscrição, as pessoas interessadas devem acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/1K1P_ghXBnMPEnYs_BPv6B436lTFaalHCmhOqOSue8iI/edit?chromeless=1