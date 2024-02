‘Letramento Digital’: a importância das atualizações de aplicativos

Na manhã desta terça-feira (20), o professor Zárak Barreto, especialista em tecnologia e letramento digital, abordou a relevância das constantes atualizações de aplicativos durante sua coluna semanal no programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Ele ressaltou a importância de manter os aplicativos do celular sempre atualizados como medida fundamental para garantir a segurança e o bom funcionamento dos dispositivos.

Zárak explicou que as atualizações têm como principal objetivo corrigir possíveis falhas de segurança nos aplicativos, garantindo um ambiente digital mais protegido contra ameaças cibernéticas. Ele destacou que, ao realizar as atualizações, os usuários contribuem para a remoção de brechas que podem ser exploradas.

– O intuito das atualizações é corrigir a segurança, tirar as brechas para evitar falhas. É importante lembrar que a atualização deve sempre ser feita pelas lojas oficiais Play Store e Apple Store – enfatizou.

