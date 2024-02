Senac realiza treinamento para cursos utilizando software de Simulação Realística Virtual e Simulador de Cuidados

O Senac Paraíba realiza trabalhos inovadores nos cursos da área de saúde, incorporando tecnologias de ponta para oferecer experiências de aprendizado excepcionais.

Em parceria com a empresa Laerdal, líder mundial em educação na área de saúde e treinamento de reanimação, o Senac incorpora agora em seus cursos o simulador de pacientes SimMan 3G Plus.

A chegada do SimMan 3G Plus representa um marco significativo na busca do Senac por métodos avançados de treinamento em saúde. Este simulador de última geração proporciona uma experiência de aprendizado envolvente, permitindo que os estudantes pratiquem habilidades clínicas em um ambiente virtual realista.

Para assegurar a eficácia e maximizar os benefícios do SimMan 3G Plus, o Senac implementou um processo abrangente de instalação e treinamento especializado em suas unidades, que utilizará os manequins e computadores de simulação.

Além disso, visando capacitar plenamente os usuários do SimMan 3G Plus, a Laerdal oferece acesso completo e gratuito ao KnowledgeHub. Esta plataforma de e-learning disponibiliza documentos, imagens e vídeos que auxiliam na compreensão e operação do simulador.

Baseado em décadas de expertise, o SimMan 3G PLUS oferece uma experiência totalmente imersiva, que define o padrão na simulação de cuidados ao paciente. Projetado para simular casos médicos, dos simples aos mais complexos, que ajudam a preparar os alunos para situações reais, o SimMan 3G PLUS apresenta peles de cabeça intercambiáveis para representar uma variedade de pacientes simulados, articulação completa para manuseio realista do paciente e tecnologia para integrar dispositivos clínicos reais para um realismo aprimorado.

Treinando individualmente ou em equipe, os alunos podem praticar habilidades cruciais, como tomada de decisão e comunicação em equipe, para oferecer cuidados de alta qualidade ao paciente.

O Senac Paraíba está comprometido em proporcionar experiências educacionais inovadoras e de alta qualidade. Essa iniciativa representa um avanço significativo na preparação de profissionais de saúde por meio da tecnologia de simulação realística.