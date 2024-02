Após uma reforma para ampliação da estrutura, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação de Campina Grande (Secti) retoma nesta quarta-feira (7) as matrículas para cursos na área de tecnologia que são oferecidos à população de forma totalmente gratuita.

A informação foi confirmada pelo professor Zárak Barreto, na sua coluna ‘Letramento Digital’, que vai ao ar no Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Segundo ele, são treze cursos ofertados, entre eles eletrônica básica, manutenção de celulares, Java e letramento digital.

– Vamos dobrar a capacidade de alunos atendidos e adquirimos novos computadores para uma nova lan house social também. Esse projeto está crescendo e cada vez mais estamos abraçando a cidade e atendendo mais pessoas nesse programa de inclusão digital e social – comemorou o professor.

Os interessados podem efetuar as matrículas através do Instagram secti.cg ou de forma presencial, de segunda a sexta, das 8h às 12h, na sede da secretaria, que fica na Avenida Santa Clara, s/n, no Museu Vivo da Ciência e Tecnologia, próximo ao Açude Novo.

Confira a informação completa em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

