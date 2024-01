Paraíba abre mais de 400 novas vagas para o Projeto Limite do Visível

Governo da Paraíba lançou, nesta terça-feira (30), edital com abertura de inscrições para 480 novas vagas no Projeto Limite do Visível. O projeto da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), realizado em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Fapesq), tem o intuito de proporcionar aos estudantes egressos da Rede Estadual de Ensino da Paraíba a oportunidade de ingressar em dois cursos tecnólogos: Análise de Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo em Ciência de Dados.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro de 2024 por meio de formulário disponível no link https://sigfapesq.ledes.net. Podem participar da seleção alunos que concluíram o Ensino Médio entre 2019 e 2023 e que não possuam qualquer tipo de vínculo empregatício.

Todos os estudantes serão contemplados com uma bolsa de fomento no valor de R$ 1 mil mensal durante o período de dois anos, tempo de duração do curso.

As disciplinas dos cursos serão ministradas de forma presencial. As aulas terão início no dia 26 de fevereiro, junto com o calendário acadêmico da UEPB.

As vagas – As 480 vagas são para o Campus V da UEPB, em João Pessoa, e serão distribuídas em duas entradas: 160 vagas para o semestre 2024.1; e 320 vagas para o semestre 2024.2. Dessas, 50% serão destinadas a mulheres, considerando a ampla concorrência e as divisões que seguem: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 25% povos tradicionais.

O projeto – O Limite do Visível é um projeto que tem como objetivo fomentar a formação superior em áreas prioritárias para o desenvolvimento do Estado, com foco no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Até 2026, serão oferecidas 2 mil vagas.

Os cursos – O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas gradua profissionais que projetam, implementam e coordenam infraestruturas de tecnologia da informação, atendendo a necessidade de mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas no mercado e na sociedade.

Já o curso de Ciências de Dados forma profissionais para atuar na área de ciência de dados, atendendo demandas por mão de obra qualificada, do setor de tecnologia da informação nacional, promovendo o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de novos negócios com potencial inovador.

Para mais informações, o edital está disponível no site da Fapesq www.fapesq.rpp.br.