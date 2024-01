A coluna “Letramento Digital” que foi ao ar nesta terça-feira (30), na Rádio Caturité FM, sob o comando do professor Zárak Barreto, abordou como tema principal o uso do aplicativo ‘Celular Seguro’, uma ferramenta lançada pelo governo federal para proteger os dados bancários de usuários em caso de perda ou roubo do celular.

Segundo revelou Zárak, a forma mais segura e fácil de acessar o aplicativo é através da plataforma Gov.br. Aos ouvintes do Jornal da Manhã, ele ensinou o passo a passo para ter acesso ao app.

– Essa ferramenta visa bloquear os aparelhos que foram furtados ou perdidos. A porta de entrada para acessar o aplicativo é criar a sua conta no Gov.br e o celular precisa estar cadastrado no CPF do usuário. É importante estar atento para baixar o app apenas pelas lojas oficiais pelo Apple ou no Play Store pois já existem golpistas enviando links errados. Baixa o aplicativo, entra com o Gov.br, insere um contato de emergência, ativa o botão que é acionado em caso de perda ou rouba e preenche os seus dados – explicou.

O professor também ressaltou que o bloqueio das contas é feito em até meia hora e que só há como desbloquear indo até as agências.

