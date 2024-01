Consultar CPF, restituição de imposto de renda, acesso a dados da carteira de trabalho, do INSS, assinatura eletrônica e vários outros serviços gratuitos são possíveis através da plataforma do governo federal (gov.br).

Pensando nisso e na demanda de pessoas que ainda não sabem como acessar o aplicativo, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), vai promover um curso de capacitação para que a população aprenda a se cadastrar na plataforma digital.

A informação foi confirmada pelo professor Zárak Barreto, que coordena os cursos de letramento digital na secretaria. Ele disse em entrevista à Rádio Caturité FM que o início das matrículas da capacitação está previsto para o mês de fevereiro.

