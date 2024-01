A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, celebra o grande sucesso do Natal Tech, evento voltado para o descarte consciente de materiais e lixo eletrônico, que bateu recorde de coleta antes mesmo de finalizar a atual edição. Este projeto visa o reparo, reaproveitamento ou descarte responsável desses materiais, contribuindo significativamente para o meio ambiente e a comunidade.

Em 2022, a campanha já havia sido um triunfo, recebendo 300 equipamentos doados, refletindo o engajamento e a conscientização crescente da população sobre a importância do descarte adequado de eletrônicos.

Neste ano, a edição de 2023 superou expectativas ao coletar mais de 300 equipamentos, ultrapassando os números anteriores, e a SECTI estará recebendo materiais até o dia 14 de janeiro.

Três pontos físicos de coleta estão à disposição para facilitar a participação na campanha: o Ecoponto na rua Cantor Evaldo Braga, S/N, Bairro Acácio Figueiredo/Caatingueira; a Sesuma na rua Vigolgino Wanderley, 535, Bairro Conceição; e na própria Secti, na Rua Santa Clara, no primeiro andar do Prédio do Sine Municipal, em frente ao Açude Novo. Esses pontos funcionarão de segunda a sexta, das 07h às 13h, até o dia 14 de janeiro.

Para aqueles que não puderem comparecer aos locais de coleta, a SECTI oferece a opção de entrar em contato pelo número de WhatsApp: (83) 98831-4447. Basta informar os equipamentos a serem doados e agendar a coleta em domicílio pela equipe da Secretaria.

A Secretária da SECTI, Laryssa Almeida, expressou seu entusiasmo com o recorde de coleta nesta edição: “Estamos extremamente satisfeitos com a adesão e conscientização da população neste Natal Tech. O recorde de coleta reflete o comprometimento das pessoas com o descarte responsável de eletrônicos, contribuindo para um ambiente mais saudável e sustentável” finalizou.