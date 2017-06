Técnico e capitão do Treze comemoram chegada de Roger Gaúcho

Com a confirmação da contração do meia Roger Gaúcho na manhã desta sexta-feira (03), o técnico do Treze, Celso Teixeira, ganhou seu primeiro reforço e agora vai passar a ter uma ótima “dor de cabeça” para o meio-campo alvinegro.