Teatro terá aula de dança em Campina Grande para amantes do forró

Após os festejos momescos e encontros religiosos, Campina Grande se prepara para respirar forró durante trinta dias de festa. Sai o frevo, axé e maracatu e entra em cena o triângulo, a sanfona e a zabumba.

Para deixar os amantes do forró com o ritmo na ponta do pé, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, através da Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, promovem de março a junho aulas intensivas de forró.

Os alunos terão aulas todas as quintas-feiras, das 20h às 21h30, no teatro, com os professores Elisson Custódio e Sabrina Rayna.

As aulas começam neste dia 9, e as matrículas acontecem na secretaria da sala de dança, no teatro, e custam R$ 80 mensais.