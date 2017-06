TCE julga seis contas de prefeituras e cinco câmaras nesta quarta

Seis contas oriundas de prefeituras e cinco de câmaras municipais compõem, em meio a outros processos, a pauta de julgamentos do Tribunal de Contas do Estado para esta quarta-feira (8).

Foto: Ascom

Também serão verificadas, na ocasião, contas da RádioTabajara – Superintendência de Radiodifusão (exercícios de 2013 e 2014), da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (2015), do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado (2015) e da PBTur Hotéis (2015).

Os prefeitos com prestações de contas sob exame do TCE são os de Caiçara, Pilõezinhos, São José dos Cordeiros, Gurjão, Boa Vista e Caraúbas, atinentes ao exercício de 2014.

A mesma pauta contém as contas de 2015 das Câmaras de Vereadores de Lucena, Emas, Matureia, Fagundes e Marizópolis.

Inclui, também, recursos procedentes de Caaporã, Dona Inês, Ari, Pilões, Piancó, Pedra Lavrada e Campina Grande.

Presidido pelo conselheiro André Carlo Torres Pontes, o TCE reúne-se, ordinariamente, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, com acesso permitido ao público e transmissões ao vivo pela internet.