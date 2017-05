TCE: instalação do Centro Administrativo da ALPB no Palace trará sustentabilidade

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Gervásio Maia, recebeu, nesta terça-feira (23), a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro André Carlo Torres Pontes.

Na ocasião, as autoridades discutiram a instalação do Centro Administrativo do Legislativo no Palace Hotel.

Foto: Ascom

Gervásio Maia agradeceu ao TCE pela agilidade na resposta, técnica e jurídica, à consulta feita pela Assembleia em relação à locação do Paraíba Palace para instalação e funcionamento do Centro Administrativo da Casa de Epitácio Pessoa.

“O Tribunal de Contas foi um grande parceiro, deu toda celeridade para que nós precisávamos para à celebração do contrato de locação”, destacou o presidente da ALPB.

O chefe do Poder Legislativo disse ainda que o povo paraibano terá com o Centro Administrativo da ALPB concentrado em apenas um único lugar.

“Com todos os setores funcionando em um mesmo local teremos mais celeridade nos serviços do Legislativos, mais conforto para os funcionários e para a população. Também teremos redução com a locação de prédios, uma vez que estes serão devolvidos”, ressaltou Gervásio.

Para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa trará um resgate significativo para a sustentabilidade local.

“Esta ação concentra as áreas administrativas da Assembleia Legislativa em um único endereço, facilitando o acesso da população aos serviços da casa, além de trazer para aquela área, com bastante fluxo de pessoas, um impulso de sustentabilidade na área social, econômica e ambiental”, destacou o presidente do TCE.