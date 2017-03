Taxistas darão desconto de 20% para concorrer com Uber em Campina

O organizador do encontro dos taxistas de Campina Grande, Sibério Soares, comentou sobre uma reunião que vai acontecer com a categoria para discutir soluções para concorrer com a Uber, serviço de transporte privado em que o usuário solicita a corrida pelo smartphone através do aplicativo, que vai começar a atuar na cidade.

Em entrevista nesta terça-feira, 21, Sibério afirmou que o serviço da Uber está ‘invadindo’ a cidade e que isso tem gerado preocupação entre os taxistas.

Ele ponderou que apesar do valor do táxi ser justo, a categoria está buscando soluções, junto com a STTP, para o usuário não sair perdendo.

Foto: Codecom/CG

– A propaganda de quem está mostrando o sistema da Uber é enganosa. Fala que o sistema é um dos melhores, que o usuário vai andar mais barato que o serviço de táxi e mostrando defeitos fictícios de que os taxistas não oferecem um serviço de qualidade. Volto a mostrar a segurança dos táxis. Com a fiscalização da própria STTP, os táxis oferecem a total segurança. Eles possuem cadastro junto ao órgão. Tentamos mostrar a população que estamos legalizados e tentamos fazer descontos para a população – comentou.

Soares reforçou que a categoria está estudando, junto com a STTP, a possibilidade de oferecer descontos para a população.

– Para a população tentamos mostrar a qualidade do serviço, tanto na rapidez e eficiência, como na qualidade do veículo e atender as diversas áreas. Pretendemos trabalhar com descontos e vamos apresentar à STTP um desconto favorável para a população que utiliza o serviço. E não só o desconto. O cliente estará tendo o kit completo, em segurança no trajeto, em conhecimento do lugar. Pra o momento, estamos trabalhando na margem de 20% de desconto. Ainda não está concreto, mas iremos providenciar isso, chamando a STTP e o Ministério Público para fiscalizar isso – pontuou.