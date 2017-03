Suspeitos são detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em João Pessoa

Um policial militar deteve, na tarde dessa quarta-feira (16), em uma praça no bairro do Tambiá, em João Pessoa, dois homens que portavam uma arma de fogo e drogas.

O policial, que pertence ao Batalhão de Operações Especiais, estava de folga e transitava pelo bairro do Padre Zé em seu veículo, quando viu dois homens em uma motocicleta, em atitude suspeita, saindo de uma casa levando um objeto o qual o PM suspeitou ser uma arma de fogo.

O policial iniciou uma perseguição conta a dupla e conseguiu interceptá-la na praça do bairro do Tambiá onde fez a abordagem.

Foto: Secom/PB

Durante a busca pessoal, o soldado André da Silva encontrou em poder dos dois suspeitos de 47 e 18 anos, um revólver calibre 32, com 18 munições, além de 17 papelotes de maconha.

“Quando passei pelo bairro do Padre Zé eles estavam saindo de uma casa com o objeto e seguiram em alta velocidade na motocicleta em direção ao bairro do Tambiá, resolvi então realizar a perseguição, e durante a abordagem confirmei a suspeita que tive de que eles portavam uma arma de fogo”, relatou o policial.

Uma viatura da Força Regional que passava no local prestou apoio ao PM, conduzindo os detidos e o material apreendido para Central de Flagrantes, no bairro do Geisel.