Suspeitos de trocar tiros em festejos carnavalescos em Campina são identificados

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa (Homicídios) de Campina Grande, desencadeou a ‘Operação Santa Fé’, no bairro Vila Cabral de Santa Rosa, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, com tentativa de cumprimento a dois mandados de prisão, expedidos pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande.

A Operação foi realizada após a ocorrência de crimes no mês de março de 2017, principalmente um tiroteio durante os festejos de agremiações carnavalescas.

Na época, uma criança morreu e um adolescente ficou ferido.

Após dois meses de investigação, a Polícia identificou os autores do crime, alvos dos mandados de prisão, Josemberg Mota da Silva e Bruno dos Santos Rodrigues.

A dupla conseguiu fugir do cerco policial, por meio de túneis existentes nas residências ocupadas por eles. No local, ainda foram apreendidas armas de fogo e drogas.

A ação da Delegacia de Homicídios contou com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos, Repressão a Entorpecentes e Delegacia de Repressão a Crimes contra a Infância e Juventude.

A ação para a prisão dos envolvidos no crime continuará e a população pode ajudar com informações por meio do número 197 – Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Seds). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.