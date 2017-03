Suspeitos de tráfico de drogas são presos em comunidade de João Pessoa

Uma operação realizada no início da manhã desta terça-feira (14), na comunidade Maria de Nazaré, no bairro dos Funcionários III, em João Pessoa, terminou com a prisão de três suspeitos flagrados com 81 embalagens com cocaína, 53 munições de pistola 9 milímetros (de calibre restrito às Forças Armadas), um revólver calibre 38, duas balanças de precisão e dinheiro. Os presos têm 18, 25 e 30 anos.

Foto: Secom/PB

De acordo com o comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, que coordenou a operação, o objetivo era prender o principal suspeito de um triplo homicídio que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, na comunidade Cabral Batista, no bairro dos Novais.

“Tínhamos informações de que José Carlos da Silva, que é suspeito do crime e já tem contra ele um mandado de prisão preventiva decretado, estava na comunidade Maria de Nazaré, mas quando chegamos em meio à chuva que caía no início desta manhã, ele conseguiu fugir pelos telhados das residências, abandonando o material apreendido na casa de seus comparsas”, disse.

Foto: Secom/PB

O oficial contou que as residências foram cercadas e a esposa e dois integrantes do bando do acusado foram presos com a arma, as drogas e o dinheiro.

“É questão de tempo para prendê-lo, pois vamos continuar as buscas de forma intensa até chegar nele”, completou.

O material e os presos foram apresentados na Central de Polícia Civil, no Geisel.