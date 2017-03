Suspeitos de homicídios, tráfico e roubo são presos na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho realizado pela Delegacia de Pombal, apreendeu, na manhã desta sexta-feira (10), um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, assaltos, homicídios e tentativa de homicídios, na cidade de Pombal, Sertão paraibano.

De acordo com informações policias, apesar da pouca idade, o jovem de 17 anos já é bastante experiente na prática de delitos, e desde 2016 vem sendo investigado pela Polícia Civil pelo cometimento de vários atos infracionais na região.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela juíza Candice Queiroga, e o adolescente será encaminhado ao Cento Educacional do Adolescente (CEA), na cidade de Sousa, onde ficará à disposição da Justiça.

Prisão em Remígio: Em mais uma ação da Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo da 12ª Delegacia Seccional, com a participação do Grupo Tático Especial e o Núcleo de Homicídios da cidade de Esperança, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão de adolescente infrator, em desfavor de Paulo Henrique Ferreira da Silva, atualmente com 18 anos, suspeito de praticar furtos e roubos.

A prisão foi realizada na cidade de Remígio, onde o suspeito está sendo apontado como autor de vários furtos e roubos.

Quando adolescente, Paulo Henrique já havia sido apreendido pela prática de homicídio. Ele será levado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.