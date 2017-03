Suspeitos de homicídio, porte de arma e violência doméstica são presos em Areia

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo de equipes da cidade de Areia, abrangida pela 12ª delegacia Seccional, realizou três prisões nas últimas 24h.

Na manhã desta quinta-feira (23), dois homens foram detidos suspeitos de posse ilegal de arma de fogo e de violência doméstica.

No dia anterior foi cumprido mandado de prisão em desfavor de um homem suspeito da autoria de um homicídio, em João Pessoa.

De acordo com a delegada Simone Medeiros, da Delegacia Municipal de Areia, João de Freitas Lima, 53 anos, foi preso em via pública por lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica contra a própria esposa, que realizou a denúncia.

“Ele já tem um histórico de agressões e há pouco tempo havia sido preso por agredir os filhos. Nessa ocorrência, foi apreendida uma faca utilizada para fazer ameaças”, explicou a autoridade policial.

Já com Carlos Barbosa da Silva, 53 anos, que é coveiro, foi apreendido um revólver calibre 38, após uma denúncia anônima encaminhada pela população à unidade policial.

“O armamento estava na residência do suspeito, no bairro Pedro Perazzo. Foi feito procedimento de flagrante por posse de arma de fogo e arbitrada fiança”, afirmou a delegada.

Nessa quarta-feira (22), a equipe de policiais de Areia ainda cumpriu mandado de prisão em desfavor do agricultor Reginaldo Marinho, 41 anos, pelo crime de homicídio, ocorrido na cidade de João Pessoa. Ele foi localizado na zona rural do município, no sítio Saboeiro de Caiana.

Todos os presos foram encaminhados à delegacia de Areia para procedimentos, sendo João de Freitas e Reginaldo Marinho conduzidos à Cadeia Pública da cidade, onde ficam à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.