Suspeitos de homicídio e posse ilegal de arma são presos no Litoral Sul

Em ação integrada das Polícias Civil e Militar do Litoral Sul, na Paraíba, na manhã desta segunda-feira (12), foi dado cumprimento a seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária, nas cidades de Pedras de Fogo-PB e Itambé –PE.

As prisões foram decretadas em virtude de investigação de crime de homicídios, nos referidos municípios, em desfavor de Carlos Antonio Bazílio de Pontes, vulgo “Carlos Bomba”, Sandro Mendonça da Silva, conhecido por Sandro Celular, Alexandre José Pereira, conhecido por Alexandre Tatuador, e José Daniel Sabino da Silva.

De acordo com informações policiais, em poder de Carlos Antonio foram encontrados uma pistola calibre.380 com dois carregadores e 30 munições do mesmo calibre.

Com Sandro Mendonça foram encontradas seis munições de revólver calibre 38 e em poder de Alexandre Pereira, em sua casa na cidade de Itambé, foram encontrados um revólver calibre 38 e três munições do mesmo calibre.

Com o sucesso das buscas e apreensões, além do cumprimento dos mandados de prisão, todos foram autuados em flagrante pelos respectivos crimes de homicídio e posse ilegal de arma de fogo nas delegacias competentes.

Eles encontram-se recolhidos aguardando audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.