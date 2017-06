Suspeitos de assaltar agência dos Correios de Cruz do Espírito Santo são presos

A Polícia Militar prendeu em flagrante, após perseguição, dois suspeitos de invadir os Correios da cidade de Cruz do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6), e levar dinheiro e a arma do vigilante da agência.

Os acusados são do Rio Grande do Norte e possivelmente fazem parte de uma quadrilha responsável por roubos a bancos e agências dos Correios.

Eles foram identificados como Josenildo Brito, de 21 anos, e o presidiário Alexandro Bezerra da Silva, de 36, que cumpria pena por roubo, inclusive estava usando a tornozeleira de monitoramento eletrônico no momento da ação criminosa.

O comandante do 7º Batalhão, tenente-coronel Francisco Campos, que coordenou as buscas que resultaram na prisão dos acusados, contou que os dois foram presos em um canavial que fica às margens do Rio Paraíba.

“Eles realizaram o assalto com apoio de outros suspeitos que estão sendo procurados e na fuga tomaram a moto de um cliente da agência, mas, após perseguição, que terminou em uma área de canavial, prendemos a dupla em flagrante com a moto levada do cliente, a arma do vigilante e também um revólver que eles usaram para praticar o crime”, contou.

A dupla foi levada para a sede da Polícia Federal, na cidade de Cabedelo, e as buscas continuam para prender outros suspeitos de ter envolvimento no assalto.