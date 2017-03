Suspeito de tráfico de drogas tenta fugir, mas acaba preso em João Pessoa

A Força Tática do 1º Batalhão realizou uma incursão nos becos da comunidade Mulungu, no bairro do Varadouro, na capital, na manhã desta quarta-feira (15), e prendeu em flagrante um suspeito de tráfico de drogas com 143 pedras de crack e dinheiro trocado em cédulas de R$ 2 e R$ 5.

O acusado, de 40 anos, estava com o material em um saco plástico.

De acordo com o tenente Isaque Sabino, que comandou a ação, o suspeito ainda tentou jogar as drogas quando percebeu a presença da polícia.

“Nossa guarnição estava realizando uma incursão por causa da incidência do tráfico no local e em um dos becos encontramos o acusado, que tentou jogar o saco com as drogas e correr, mas foi impedimos a fuga e ele recebeu voz de prisão em flagrante”, disse.

O suspeito foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel.

A Polícia Militar conclui a manhã desta quarta-feira (15) com três apreensões de drogas, em Bayeux e na capital, o que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de 2 kg de drogas e uma arma.

As ações contra o tráfico estão sendo intensificadas pela corporação e desde segunda-feira (13) já resultaram na retirada de mais de 27 kg de maconha e crack, em quatro cidades paraibanas.