Suspeito de tentar matar adolescente de 15 anos é preso no Sertão

O trabalho investigativo da Polícia Civil, realizado pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 17ª Delegacia Seccional de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, distante 420 km de João Pessoa, conseguiu identificar e prender nesta segunda-feira (20) Alcemi Inácio de Souza, 43 anos.

Ele é o principal suspeito de tentar assassinar, na noite desse domingo (19), uma adolescente de 15 anos. A prisão aconteceu menos de 12h horas depois do registro da ocorrência.

A polícia chegou até Alcemi durante os levantamentos realizados no local onde o crime ocorreu. De acordo com testemunhas, a menina de 15 anos estava em um bar nas proximidades do terminal rodoviário de Itaporanga e teria se desentendido com uma mulher.

As duas começaram a discutir e o suspeito, que é parente da mulher, pegou uma faca e desferiu vários golpes no abdômen da menor.

As pessoas que estavam no bar começaram a gritar e, temendo ser preso, Alcemi fugiu levando a faca usada para praticar o crime.

A vítima foi socorrida para o hospital da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Regional de Patos.

Enquanto a adolescente era atendida na unidade de saúde, os policiais realizavam buscas para encontrar o suspeito que teria fugido para a zona rural do município.

Depois de uma diligência realizada durante toda a noite e madrugada, Alcemi Inácio de Souza foi preso no início da manhã desta segunda-feira, na localidade conhecida como Sítio Cantinho.

Com ele, os policiais encontraram a faca usada na tentativa de homicídio. Durante a abordagem, ele confessou o crime e alegou que praticou a ação criminosa para defender a mulher que seria parente dele.

Alcemi foi encaminhado para a Delegacia e autuado por homicídio tentado.

A adolescente de 15 anos segue internada no Hospital de Patos. Alcemi foi encaminhado para a Cadeia Pública da cidade, onde vai aguardar pela decisão da Justiça durante a audiência de custódia.