Suspeito de tentar matar adolescente a facadas é preso em Campina Grande

A Polícia Civil, por meio de um trabalho da 10ª Delegacia Seccional e do Núcleo Especializado em Repressão a Tentativas de Homicídios, em Campina Grande, (Nertho-CG), na manhã desta segunda-feira (20), prendeu em flagrante Jefferson Wesley Ramos dos Santos, 21 anos, suspeito de praticar tentativa de homicídio.

De acordo com informações do delegado seccional, Iasley Almeida, o preso está sendo apontado como o autor de uma tentativa de homicídio, ocorrido no último sábado (18), que vitimou um adolescente de 17 anos.

O fato aconteceu em uma residência onde se realizava uma festa de aniversário de um familiar de Jefferson, no bairro das Três Irmãs, quando, após esbarrar no adolescente, houve um mal entendido e o suspeito atingiu a vítima com duas facadas nas costas.

Logo que tomaram conhecimento do fato, agentes do Núcleo de Homicídios deram início a diligências, no mesmo dia, continuando de forma ininterrupta, até o final da manhã desta segunda-feira, quando efetuaram a prisão em flagrante.

Jefferson está recolhido na carceragem da Central de Polícia de Campina Grande aguardando a audiência de custódia, que vai determinar a transferência dele para um Presídio da cidade.

O Nertho foi criado para reprimir as tentativas de homicídios e elucidar os crimes violentos letais intencionais (CVLI) de forma rápida.

Além disso, também trabalha no cumprimento de mandados de prisão em aberto.